Esta es la página de internet que te enseñará a cocinar con semen

BYOS, Bring your own semen, (o trae tu propio semen) fue el primer curso de cocina impartido en Londres que enseña a los estudiantes a preparar tres platillos y una bebida que incluyen esperma como ingrediente principal.

¿Hay acaso detrás de ello un afán de diversión, innovación o simplemente se trata de transgredir las normas de la cocina tradicional?, ¿de quién habrá surgido la idea de aprovechar la inmediatez del líquido seminal?, ¿surgió como un juego erótico o como un accidente?

Para que conozcas más acerca de esta exótica tendencia culinaria, visita la página www.cookingwithcum.com la cual te ofrece suculentas recetas preparadas con esperma. En realidad, este sitio sirve para promocionar el libro “Natural Harvest” (2008) del chef Fotie Photenhauer, un entusiasta de la cocina natural.

Su obra es un extraño compendio de recetas para preparar platillos con semen, los cuales, van desde postres y bebidas, hasta segundos o terceros tiempos. En “Natural Harvest” su autor destaca el valor nutricional del fluido masculino, además de su capacidad para dar buen sabor a los platillos. El esperma tiene una textura especial y propiedades ideales para convertirlo en un elemento digno de combinarse con otros alimentos. Su sabor es complejo y le confiere un toque de originalidad a los platillos.

Al ingerirlo, los beneficios de esta sustancia en las mujeres son varios: les ayuda a que su ovulación sea más sana y a que su cuerpo esté mejor preparado para el embarazo; es un excelente hidratante para la piel, al aplicarlo directamente en ella. Aporta al organismo calcio, magnesio, zinc y potasio, además de ser una buena fuente de B12 y C, si no te gustan las pastillas, ésta es tu oportunidad de gozar y estar sana, al mismo tiempo. Además ayuda a segregar toxinas como la serotonina y oxitocina, las cuales determinan en gran medida el humor de una mujer. Razones para cocinar con ayuda del semen no faltan. Si te interesa el libro, puedes comprarlo incluso en línea.

La experiencia tiene un tinte erótico evidente: hablamos de que, por medio de la cocina, tendremos la oportunidad de llevarnos a la boca y el estómago los fluidos de nuestras parejas o amigos. La invasión al cuerpo del otro y el intercambio de fluidos son actos sobre los que se basa en gran medida el sexo.

Hay quienes se toman su orina como recurso alternativo para bajar de peso o sanar enfermedades como la artritis y el cáncer. Esta práctica recibe el nombre de orinoterapia y se utiliza porque los expertos aseguran que la orina posee más de mil sustancias curativas y es excelente para fortalecer el sistema inmune.

Entonces, si en el cuerpo encontramos tales maravillas curativas, ¿por qué no intentar cocinar con semen como un medio alternativo para prepararnos un platillo?

¿Te atreverías a hacerlo con tal de probar una experiencia distinta? Tal vez en algún momento esta práctica pueda formar parte de las listas que te dicen lo que debes hacer antes de morir. ¿Crees que pueda ser un juego erótico divertido con tu pareja? No cabe duda de que el ser humano no tiene límites para reinventar tradiciones tan arraigadas, como el cocinar.

