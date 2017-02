Un nieto le pide a su abuela con Alzheimer que dibuje todos los días: los resultados son impresionantes

"The godfather" (1972 – Francis Ford Coppola Este es de los dibujos que hace falta explicar… Empezamos primero por las letras. Le han costado mucho porque ha intentado copiar la fuente, pero le costaba bastante como se puede observar, por eso ha acabado haciendo una mezcla entre intento de copiar letras y su caligrafía propia. Si os fijáis, justo encima de la T de 'The' hay una cruz; esto es porque a copiado la imagen de internet, y en la tablet aparecía una X para salir de la ventana. Luego nos hemos puesto con el dibujo a pesar de sus reticencias ('que no, que yo no sé dibujar… en qué líos me mete este chico'). Más o menos todo iba bien… hasta que se ha puesto a dibujar la mano. No estaba nada segura y no sabía ni por dónde empezar, hasta que en un momento dado ha contado los dedos de la mano: 1… 2… 3… Y entonces… ¡EUREKA! ¡En vez de dibujar los dedos ha decidido escribir los números que les ha asignado a cada uno! Si os fijáis hay un 1 escrito, ha escrito luego un 2 que ha borrado y, por no sé qué motivo, se ha vuelto a fijar en las letras que había copiado hacía un momento. A partir de ese momento, donde deberían ir dedos, ha empezado a escribir letras de una manera un poco errática. Lo que ha puesto es: fafath Fafath… ¿tendrá algún significado? Este dibujo se lo dedicamos a Laura Suárez :) #dibujosalzheimer #dibujo #dibujosalapiz #arte #art #art🎨 #illustration #ilustracion #drawing #alzheimer #alzheimersdrawing #film #cine #cinema #elpadrino #thegodfather #francisfordcoppola #mariopuzo #marlonbrando #resilience #resiliencia #somosloquerecordamos #laescribidanta

