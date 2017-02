La poco recomendable dieta que lleva Carola de Moras durante el Festival de Viña del Mar

Durante la semana del Festival de Viña del Mar, los animadores del certamen deben desarrollar una serie de actividades que muchas veces los dejan con poco tiempo para comer o dormir.

Es lo que le ocurre a su animadora, Carola de Moras, quien debe correr de un lado para otro durante esos días, por lo que no le queda tiempo para comer como suele hacerlo el resto del año.

Aún así, la modelo quiere lucir “radiante” y es por eso que lleva una dieta que no muchos recomiendan. La animadora señaló que come dos comidas fuertes al día: “Tomo un desayuno contundente, que incluye palta, jamón de pavo, jugo de naranja y pan integral. Además, siempre ando con snack como charqui, que me gusta mucho, o batidos de proteína”, señaló.

Además, comentó que no se mide con los carbohidratos durante esos días: “Tipo cuatro de la tarde, me como un plato de tallarines con salsa boloñesa gigante, así como para pasárselo por toda la cara, jajá”.

Para el cansancio y el insomnio, De Moras confesó que antes de dormir se toma un agua de menta con canela y jengibre.

Si no se tiene un desgaste energético alto, como el que la modelo lleva por estos días, esta dieta no es recomendable para realizarla a largo plazo.