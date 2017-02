Ginecólogos revelan los 5 hábitos de sus pacientes que más les molestan

Aunque siempre deben tener la mayor discreción, algunos ginecólogos quisieron revelar las cosas que más les molestan de sus pacientes y de todo el total, 5 de ellas fueron las que más se repitieron:

1. Cuando las pacientes se disculpan por sus piernas velludas o por el vello púbico rebelde. “He oído disculparse a muchas pacientes por no haberse afeitado las piernas” dice Maureen Mulvihill, doctora y ginecóloga privada asentada en el sur de California. “De verdad que ni lo noto, y hasta ahora, no he conocido a un sólo medico que lo haga”, señaló.

2. Cuando las pacientes creen que los blogs de internet saben más que ellos y tienen todas las respuestas. “Amamos a las personas que toman un rol activo en el cuidado de su salud. Pero aquellas que investigan pero son incapaces de tomar buenas decisiones acerca de cuales son fuentes propias para el cuidado de su salud, son de verdad muy molestas. Discutir de esos tópicos con ellas es como hablar de religión, porque no hay investigación medica real que las convenza de nada”, dijo otro especialista.

3. Cuando las pacientes no se hacen pruebas de cáncer cervicouterino. Los estándares actuales recomiendan que una mujer que tiene un riesgo promedio de desarrollar cáncer cervicouterino debe hacerse estudios una vez cada tres años durante sus veintes, las mujeres de 30 a 65 años deben hacerse el Papanicolaou cada tres años una y prueba de Virus del Papailoma Huamno cada cinco años.

4. Cuando las pacientes esconden sus síntomas. “Nuestra responsabilidad es ayudar a que nuestras pacientes tomen mejores decisiones para el cuidado de su salud. Algunos problemas son vergonzosos pero de verdad son cosas que vemos todos los días”, dice la doctora Dana Jacoby, una ginecóloga privada que se desempeña en Nueva Jersey: “En algunos casos, el hecho de superar tu timidez, puede salvarte la vida”.

5. Cuando las pacientes creen que las responsables de su falta de líbido son las hormonas. “No tiene que ver con hormonas, porque casi siempre se relaciona más con problemas emocionales” explica Cindy Basinski, doctora y ginecóloga afincada en Indiana: “Tal vez estés cansada o tengas problemas con tu relación. La única excepciona a esto son las mujeres que atraviesan la menopausia, ya que ellas si pueden experimentar deseo sexual disminuido por causa hormonal”. “No importa que estés en tu periodo. Sólo avísale al doctor, pero no te cohíbas” explica el usuario de Reddit npatchett, un médico de atención básica que realiza pruebas de Papanicolaou.