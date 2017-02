Pedro Pascal habla sobre su vida como refugiado político en Estados Unidos

El actor chileno, Pedro Pascal, se hizo muy conocido luego de su participación en las exitosas series de televisión, “Game of Thrones” y “Narcos”.

En una entrevista a la cadena norteamericana, Fusion, el actor reveló detalles de cómo fue su vida como refugiado político en Estados Unidos en el periodo de la dictadura en Chile.

“Yo soy un refugiado, mis padres huyeron de Chile bajo -la dictadura de- Pinochet en 1976 cuando yo tenía 9 meses, y fueron capaces de empezar desde cero y crear una vida para nosotros en éste país”, contó en la entrevista.

Y agregó: “Yo no escogí venir a éste país, pero crecer y ser criado aquí me ha formado en la persona que soy hoy, y no puedo imaginarme que alguien intente quitarme eso”, dijo Pascal haciendo alusión a las polémicas medidas anti inmigrantes impuestas por Donald Trump.

Además, contó sobre cómo es ser un actor latino en Hollywood: “Ser un actor latino presenta oportunidades y dificultades únicas. Cuando no encajas en la visión más estereotipada que tienen sobre alguien llamado ‘Pedro’, se hace un poco más difícil encontrar trabajo”.