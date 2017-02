Esta sería la posición sexual que ellas más detestan

Seguro piensas que esa persona no dice nada, está comodísima y encantada con todas las posiciones en las que tienen sexo, pero lamentamos decirte que no es así. No, a ella no le gusta todo lo que intentan, pero tal vez no dice nada por evitarse algún mal entendido contigo.

De acuerdo con una encuesta realizada por Women’s Health, la posición más sobrevalorada es la de la vaquera invertida, con un 39% de los votos, seguida del perrito, con un 28%. ¿Qué tienen en común? Que no hay contacto visual.

Sí, tal vez a ti te encanta la vista que tienes con esta postura, su espalda desnuda es súper excitante, pero ¿le has preguntado a tu amante? Tal vez no sea tan agradable. Siendo honestos, para las mujeres resulta pésimo, ya que está ahí arriba trabajando duro, pero también un poco estresada porque no sabe si te está gustando (ya que ella sólo puede mirar a la pared o a tus pies).

Ok, no queremos decir que deberías borrar esta posición de tu lista de favoritas, pero también sería bueno que de vez en cuando le des variedad al asunto y tomes en cuenta los gustos de tu pareja para que ambos estén en la misma sintonía y puedan gozar del momento sin ningún problema.

Y si decides seguir con esa posición, al menos dale un poco de confianza y trata de ser un poco más expresivo vocalmente para que ella se sienta conectada contigo y deje de preocuparse.

Vía: De10.com