Hombre de 28 años se enamoró perdidamente de la voz de una mujer que lo llamó por error. Descubrió que tiene 82 años y se casó con ella de todos modos.

Cuando Sofian Loho Dandel recibió la llamada de una mujer que por accidente marcó el número equivocado, nunca imaginó que conversarían más de una hora y menos pensó que después de un año terminaría casándose con la persona que llamaba.

Dandel, un mecánico de 28 años de Indonesia, se enamoró tanto de la voz y de la conversación que tuvo con Martha Potu, que decidió reunirse con ella en persona.

Cuando llegó a la casa de Potu, no podía creer que la persona que le abrió la puerta, una viuda de 82 años, era la mujer de la que se había enamorado, en contraste con la mujer de piel perfecta que se imaginaba.

Dandel estaba sorprendido por la apariencia de Potu, ella no había revelado su edad por teléfono. Sin embargo, en sentimiento de amor que había sentido por ella permaneció intacto.

Conversaron durante horas y Dandel se enteró de que Potu llevaba una vida solitaria luego de que su esposo murió, hace diez años, y sus dos hijos abandonaron el país para trabajar afuera.

Conmovido por su historia, Dandel prometió quedarse con ella para siempre. El 18 de febrero de este año, intercambiaron votos de matrimonio en presencia de su familia y seres queridos en el norte de Sulawesi, Indonesia.

El joven esposo declaró: “Todo comenzó después una llamada hace un año. Sólo respondí que no sabía de quién era el número”.

“Me encantó cómo se presentó y la educación que tenía al hablar. Luego, continuamos hablando por teléfono”.

“Ella era cariñosa y llena de energía y con cada día que pasaba, me sentía cada vez más enamorado de ella. Yo nunca había salido con nadie antes. No podía esperar a conocerla, pero no sabía cuántos años tenía. Al conocernos nos sentimos realmente enamorados y decidimos continuar con nuestra relación”.

Había, sin embargo, un camino difícil hacia el matrimonio, dado lo extraña que resultaba socialmente la pareja y la fuerte oposición de sus familias.

Con el tiempo, los amantes finalmente convencieron a sus familias, demostrando la convicción y lealtad que tenían el uno por el otro.

La madre de Dandel, Magdalena, de 60 años, dijo: “¡No sabíamos que había elegido a una abuela! Había mantenido su edad escondida hasta que la conocimos”.

“Nos sorprendió, naturalmente, pero veíamos el amor que se tienen. Vemos que se aman, así que aceptamos su elección”.

Para Potu, que tiene el rubor de una nueva novia en el rostro, su esposo es un regalo de Dios.

“Solía rezar a Dios por un compañero que pueda cuidar de mí en esta vejez y él respondió mis oraciones enviando Dandel como una bendición en mi vida”, dijo la anciana esposa.

La pareja inusual se ha convertido en un viral de internet luego de que subieron las fotos de la boda.

