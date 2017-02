100DIASDESILENCIO: Piñera aún no entrega información de las inversiones de Bancard

Este jueves finaliza la reserva de dicha investigación de las inversiones de Sebastián Piñera en la empresa pesquera Exalmar, lo que permitirá acceder a los intervinientes a la carpeta para conocer quiénes han sido interrogados y cuáles son los documentos entregados.

Cabe recordar que el pasado 16 de noviembre el diputado Hugo Gutiérrez presentó una querella en contra de Sebastián Piñera por uso de información privilegiada y negociación incompatible, luego que se diera a conocer en una publicación de El Mostrador, que el ex presidente hizo una importante inversión en la Empresa Pesquera Exalmar S.A., una de las más grandes del Perú, mientras se desarrollaba el diferendo marítimo en La Haya.

Hasta ahora, la investigación no ha logrado aclarar los e-mails entre Sebastián Piñera Morel, hijo del ex Mandatario, y Nicolás Noguera, gerente general de Bancard. Tampoco el Sebastián Piñera se ha referido al fideicomiso que funciona solo para las inversiones de Bancard en Chile y no para las que mantiene en el extranjero, como la de Exalmar. De hecho, más del 70 por ciento de la fortuna de Piñera se encuentra fuera de Chile, a través de distintas sociedades, algunas en paraísos fiscales, representando un conflicto de interés y un eventual riesgo para la seguridad nacional.

En dicha oportunidad, el ex Jefe de Estado solo salió a responder que nunca supo de esas colocaciones, porque su dinero estaba bajo la estructura de un fideicomiso ciego.

A pesar de los dichos de buena crianza, hasta ahora no ha habido ningún gesto concreto para transparentar dichas inversiones, donde además en diciembre pasado la defensa de Bancard se negó a entregar voluntariamente los correos de 2009 a 2014.

Ante esto twitter se ha convertido en el espacio de la expresión del malestar ciudadano, y de presión, por la actitud del expresidente. A través del #100diasdesilencio se busca meter presión para que Piñera de una vez colabore con la investigación que se lleva adelante.

#100diasDeSilencio vamos por otro TT aunque lo borren pic.twitter.com/YGaPJ9Iace — R o d r i g o…. (@Rodrigo_Ball8) 23 de febrero de 2017

Piñera fue prófugo y va andar entregando correos? Para él eludir la justicia es tan fácil como eludir impuestos #100DiasDeSilencio — Alejandra Pozo (@AlejandraPozo) 23 de febrero de 2017

El Ciudadano