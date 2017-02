Diputado Rivas tras perder juicio contra Luksic: “El parlamento no sirve absolutamente para nada”

Luego de que la corte de Apelaciones de Santiago rechazara el recurso de nulidad presentado por el diputado Gaspar Rivas, luego de las declaraciones que dio en contra de Andrónico Luksic, el parlamentario se despacho una serie de declaraciones al respecto.

En una entrevista realizada por CNN Chile, comentó que no está feliz ni de acuerdo con la sentencia que suspende su cargo, por lo que informó que ya se encuentran redactando un recurso de queja en la Corte Suprema, y declaro que “digamos no voy a dejar de enrostrar a quien sea, a político, empresario lo que sea que esté haciendo algo que a mí me parece que va en contra de los intereses de la ciudadanía“, postuló.

“El tema de las palabras era un asunto que yo lo iba a analizar porque no es interés estar desfilando por los tribunales, no tengo ningún interés en darle pie a una persona de ninguna clase para seguir estableciendo cuestiones que ya son rayana a la censura”, agregó.

Sobre la posibilidad de ser destituido del cargo, Rivas espetó que “por secretaría, por decirlo de alguna manera, se me saque del puesto que yo ocupo y en el cual me puso la ciudadanía y el cual yo voy a seguir utilizando(…) para seguir enrostrándole con otras palabras, eso lo podemos discutir, pero seguir enrostrándole de una forma crítica a toda la clase política”.

“Durante las primeras semanas de marzo voy a tomar una decisión respecto de qué es lo que voy a hacer con mi carrera política,(…)estoy muy muy decepcionado del Congreso del parlamento, de la clase política chilena, lo he dicho una y otra vez y lo voy a volver a decir, para mí el parlamento no sirve absolutamente para nada y me hago totalmente responsable“, finalizó.

