Era vagabundo y estaba destinado a vivir en la calle. Consiguió trabajo y su reacción te dejará sin palabras

Aaron James Doyle, residente de West Bromwich en Inglaterra, publicó un vídeo que inmediatamente se viralizó y dejó a todos sin palabras. Se trata de una grabación en donde aparece un hombre que vivía como vagabundo y que recibe la noticia de que consiguió empleo.

Aaron, quien trabaja en el lugar en donde le dieron trabajo a este hombre, compartió el vídeo de las cámaras de seguridad de la empresa y explicó la historia:

“Tengo algo que compartir con todos ustedes, esta semana hemos tenido un nuevo chico en el trabajo, y si daba una buena impresión, le daríamos una posición permanente. Actualmente, él se está quedando en un refugio para personas sin hogar en Wolverhampton, tiene literalmente nada y quiere volver a empezar. Esta no es la mejor parte. Él obtiene comida de la iglesia todos los días y la trae al trabajo. Tomen en cuenta que no sabe de dónde vendrá su próxima comida y probablemente no come lo mejor. Cada mañana él me ofrece una barra de chocolate o un poco de su café con leche. Podría parecer nada para la mayoría, pero este tipo me ha ganado. Pero la mejor parte de la historia es que hoy le han pagado su primera semana de salario y le dijeron que tiene un empleo permanente. Su reacción, no tiene precio”, escribió en su cuenta de Facebook.