FOTOS: Esta es la nueva tendencia que están impulsando las mujeres en Instagram

Imposible de negar, la celulitis es un tema importante para las mujeres. Algunas prefieren esconderla y no hablar del tema, olvidando que se trata de algo totalmente natural.

Como ya sabemos, la celulitis no es sinónimo de obesidad pues el 90% de las mujeres la tienen y el 10% de los hombres igual. Hay cientos de chicas que aseguran ir bastante al gimnasio, comer saludable y aún así la celulitis no se va.

Ese es el caso de la bloguera Brenna, quien lleva un estilo de vida extremadamente saludable y aún así tiene celulitis. Sin embargo, ella dejó de avergonzarse y ahora a través de #CelluliteSaturday en Instagram muestra orgullosa su celulitis y quiere que el resto de las mujeres también lo hagan.

“Hago ejercicios 5 veces a la semana, hago cardio, yoga, como saludable y tomo agua todos los días. Me hacía masajes, usaba cremas y hasta consideré la cirugía, así es que no me digas que debo ser más tonificada o hacer esto y aquello, no me digan que use sus cremas. Amigos, mi celulitis está acá para quedarse y estoy perfectamente bien con eso”, asegura la bloguera en parte de su post.

Brenna quiere que las mujeres tengan en cuenta que la celulitis es completamente normal y que, incluso las modelos más delgadas pueden tenerla. Esta bloguera cree que debemos dejar de pensar en deshacernos de ésta, pues es natural y parte del hecho de tener un “cuerpo físico”.

Brenna compartió varias fotos de ella mostrando la celulitis y muchas chicas se unieron a esta tendencia.

VÍA TKM