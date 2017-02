La vergonzosa y desubicada pregunta de un periodista a Olivia Newton-John en plena conferencia

Olivia Newton-John ya se encuentra en Chile para presentarse en el Festival de Viña del Mar. La cantante será parte de la noche “anglo” del certamen.

Como es tradición, al llegar se dio el tiempo para asistir a una conferencia de prensa con periodistas acreditados, sin embargo, la pregunta de uno de ellos opacó en gran parte el momento.

Uno de los periodistas le preguntó a la cantante si conocía el modismo chileno que se empleaba para cantar su conocida canción “You´re The One That I Want”.

Cuando el traductor trató de explicarle de qué se trataba, los demás periodistas comenzaron a pifiar y a decirle que no lo tome en cuenta. A raíz de ello, Newton-John entendió que se refería a algo ofensivo y agradeció que la ‘protegieran’.

Revisa el incómodo momento: