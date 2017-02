PDI incauta información contable de isapre Masvida

En una diligencia ordenada por el jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Carlos Gajardo, personal de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) llegó hasta las oficinas de Masvida (comuna de Las Condes) para incautar información contable de la empresa, de acuerdo a una publicación de La Tercera.

Esta investigación fue iniciada por el fiscal metropolitano Oriente, Manuel Guerra, con el fin de determinar si Masvida entregó información falsa al mercado y a la Superintendencia de Salud. Además, se busca establecer si existieron irregularidades en los estados financieros reportados por la isapre.

«La investigación se dirige en contra de personas determinadas, personas naturales que hubieren cometido o podrían haber cometido el delito de enviar información falsa, no hay por lo tanto acá, porque de hecho la ley no lo permite, una investigación a la persona jurídica misma y, por lo tanto, cualquier tipo de sanción a la persona jurídica, en este caso, no está permitida en el código pena», aclaró el fiscal Gajardo.

El Ciudadano