La confesión sexual de Jennifer López que dejó más que claro cómo prefiere a los hombres

La popular cantante, Jennifer López, fue invitada al programa de Ellen Degeneres. Durante la entrevista en varias ocasiones se le cuestionó por su tendencia a salir con hombres menores que ella.

Recordemos que su novio, Casper Smart, era 18 años menor que ella. En tanto Drake tiene tiene 17 años menos que ella, y a él también se le ha ligado con JLo.

A raíz de eso, la cantante de 47 años, señaló que no se fija en la edad, sólo en la persona: “Yo no salgo con hombres más jóvenes. No es así. Solo conozco gente y luego si salgo con ellos, salgo con ellos; y si me gustan, me gustan, y si no, no. Lo importante es quién es esa persona. No tiene nada que ver con la edad”.

Para finalizar su visita al programa, Jennifer López fue desafiada a jugar “¿A quién prefieres?” y en varias ocasiones se inclinó a favor de Harry Styles, el cantante de One Direction que tiene 23 años.