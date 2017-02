¿Viste “The O.C”? Te impresionará saber cómo están hoy sus protagonistas

Entre los años 2003 y 2007 se exhibía en televisión la serie “The O.C” que narraba la vida de 4 adolescentes con privilegiadas vidas en un barrio de Estados Unidos.

Ryan, Marissa, Seth y Summer eran los protagonistas de esta serie que deslumbraron a todos durante los años que estuvieron al aire. Pero finalizada la serie no se supo nada de ellos y cada uno tomó rumbos distintos en sus vidas.

Mira a continuación en qué están:

Adam Brody

Era el “nerd” de la serie hasta que conoce a Ryan, quien lo ayuda a conquistar a Summer. En la vida real, él sí mantuvo una relación con la actriz que hacía de Summer, Rachel Bilson. Luego, en el año 2014 conoció a quien es su actual pareja, Leighton Meester, más conocida como “Blair”, en Gossip Girl. Con ella tuvo a su priera hija, Arlo, y se casó en secreto tiempo después.

Hoy tiene 37 años y ha tenido apariciones en “Sr. Y Sra. Smith”, “House of Lies”, “New Girl” y “Scream 4”.

Ben McKenzie

Interpretaba a Ryan en la serie. Tras “The O.C” fue parte del drama policial Southland, por 5 años, y hoy es el protagonista de la serie “Gotham”, en la interpreta a James Gordon.

Hoy tiene 38 años, está casado y tiene una hija.

Rachel Bilson

Interpretaba a Summer y era la mejor amiga de Marissa. Su rol empezó como algo secundario, pero con el paso del tiempo se ganó el aprecio de la audiencia y, por ende, se quedó hasta el final de la serie.

Tiene 35 años y ha aparecido en “Chuck” y “How I Met Your Mother”. Luego, en el 2011 tuvo un rol protagónico en “The Hart of Dixie”, que estuvo al aire hasta 2015.

Apareció en “Jumper” en el año 2008 y allí conoció a su marido con quien tiene una hija de 2 años.

Mischa Barton

Era una de las protagonistas de la serie, pero en la tercera temporada se aburrió y pidió ser sacada, por lo que su personaje tuvo que morir en un accidente de auto.

Tras su paso por “The O.C” esta chica no lo ha pasado nada de bien; ha sido arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol e internada por colapsos nerviosos. Pasó un buen tiempo así hasta que todo pareció cambiar cuando protagonizó “Dancing with the stars”.

Sin embargo, en enero de este año fue captada semi desnuda y hablando cosas sin sentido sobre el fin del mundo. Ella aclaró que la drogaron en su cumpleaños número 31 y que ella misma fue quien se internó por voluntad propia, pero al parecer pocos le creyeron.