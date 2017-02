Amon Amarth llegará a Chile junto a Abbath

– El desembarque nórdico tiene fecha para el 7 de junio en el Teatro Cariola.

– Las entradas estarán disponibles a partir del día lunes 20 de febrero al mediodía en PuntoTicket y sin cargo por servicio en la boletería del teatro.

La banda de Death Metal Melódico Amon Amarth, llegará a nuestro país en el marco de su gira “Jomsviking Latin America 2017” donde llevarán al Teatro Cariola su décimo y hasta la fecha, último trabajo discográfico junto a la banda noruega Abbath.

Formados a mediados de los 90′, Amon Amarth le entregó un nuevo sentido de drama y destrucción al mundo de la música pesada, promoviendo historias de la mitología Vikinga y sus combates a través de su devastadora banda sonora llena de ritmos aplastantes.

Desde el lanzamiento de su álbum debut “Once Sent from the Golden Hall” en 1998, la trayectoria de los suecos tuvo un firme ascenso. Su deseo de recorrer el mundo y difundir su credo inspirador, les llevó a presentar el verdadero estilo Vikingo en Europa y Norteamérica. Con su segundo álbum “Fate Of Norns Release Shows” (2004), la reputación de la banda tuvo un alza considerable y sus heroicos ritmos tomaron fuerza a nivel internacional.

Nuevamente Amon Amarth regresará a los escenarios con su álbum más monstruoso y espectacular hasta la fecha. Llegarán al Teatro Cariola con un tour de metal melódico cinematográfico que se combina con lo mejor de lo tradicional del género. ‘Jomsviking’ es un concepto inspirado en los mercenarios de la elite vikinga concebido y escrito por Johan Hegg. Es por lejos el proyecto más ambicioso de la banda, se desarrolla como una epopeya con innumerables momentos de clásica grandeza y agresión mortal, pero también con un nuevo dominio de la atmósfera que complementa a la perfección los máximos bajos y furiosas batallas de esta narrativa.

El debut de “Jomsviking” en Chile el próximo 7 de junio en el Teatro Cariola estará acompañado de Abbath, banda noruega de Black Metal formada por el ex vocalista y guitarrista de Inmortal, quienes presentarán su álbum homónimo lanzado el año pasado. Las entradas estarán disponibles a partir del día lunes 20 de febrero al mediodía por sistema PuntoTicket y sin cargo por servicio en la boletería del teatro.



Valores:

Preventa $25.000

General $30.000

Palco B $45.000