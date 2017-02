Felipe Bianchi destroza a Chiqui Aguayo y su defensa de la “chuchada”

El periodista Felipe Bianchi destrozó la rutina de Chiqui Aguayo, tras la presentación de la humorista el martes recién pasado en el Festival de Viña. El periodista deportivo se mostró molesto y se quejó por el lenguaje de la humorista y de su humor que tildó de fácil por abusar de las groserías. Ante las justificaciones de la humorista, que argumentó que “los chilenos hablamos así”, Bianchi dijo:

“Así como antes era fácil reírse del curado, de los homosexuales, también es risa fácil, risa poco inteligente… si dijo ‘peo, poto, teta’, usted va a esbozar una sonrisa /…/ A mí me parece que el show de ella fue malo, así de simple. Pero transformar eso en una defensa corporativa y decir ‘ay, las mujeres… se volvieron locos porque dijeron garabatos’, no. El tema es que el show fue malo”.

Ante la generalización de Aguayo de que todas las clases sociales y en cada situación comunicativa los chilenos hablamos con garabatos, el periodista declaró:

“En mi casa, ni mi papá, ni mi mamá, ni mi abuela, ni mi abuelo, se agarran a chuchadas. Y en muchas casas de Chile tampoco. A mí no me gusta cuando se dice que ‘todos los chilenos somos así’. No todos los chilenos son como tú, Chiqui Aguayo. Así como tú te ríes de la Francisca Silva o de Carolina de Moras porque son rubias, altas, elegantes y cuicas y eso te produce humor, hay gente a la que tú le extrañas también porque no eres el común de la gente con la que uno se rodea”.

Tras esta demoledora crítica, cerró:

“No todos los chilenos son como Chiqui Aguayo. No todos son así, no todos son ordinarios, no todos hablan así, no todos son morenos. Los chilenos somos muy variados”.

¿Qué opinas? ¿Tiene razón en parte el periodista o su postura es demasiado conservadora?