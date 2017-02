DT de Argentina: “Sueño llevarle la Copa del Mundo al Papa, con Messi”

Edgardo Bauza, DT de la selección argentina reveló detalles del cuadro que dirige, con Lionel Messi como principal estrella, en una entrevista con la AFP en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza, en las afueras de Buenos Aires.

Rodeado por la inmensidad de campos y con el paisaje de cientos de trofeos de fondo, Bauza no duda en decir que se imagina “llevándole la Copa del Mundo al Papa Francisco, con Messi de capitán”. ‘El Patón’ sueña cada día con ser campeón.

¿El futuro de la selección es el jugador de la Juventus, Paulo Dybala?

“Yo creo que él ya está casi consagrado. Por su juventud puede terminar de consagrarse en el próximo Mundial”.

¿Cómo ve a Di María, estrella del PSG?

“Lo veo contento en su club. Salió de una racha en la que le costaba hacer goles y eso le va a dar tranquilidad, que es lo que necesita. Él, con tranquilidad, nos puede dar muchas cosas”.

¿Qué le parece el momento del fútbol argentino, con clubes casi quebrados y un torneo que no comienza?

“A la selección argentina no le roza el problema que tiene hoy el fútbol argentino. No está contaminada. El 90 por ciento de los jugadores está en el exterior, en clubes de primera línea. Lo que yo quisiera es que se termine esto rápido”.

¿Le va a pedir ayuda al Papa Francisco para ganar el Mundial?

“No, ayuda no le voy a pedir, porque demasiados problemas tiene para pedirle más. Sí me imagino llevándole la Copa del Mundo y dársela en la mano, con Messi de capitán. No me imagino esta profesión si no sueño con ser campeón”.