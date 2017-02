La dieta extrema que hace Kika Silva para mantenerse delgada en el Festival es ampliamente rechazada por expertos

Una de las pocas candidatas a ser “reina” del Festival de Viña del Mar es el rostro de Canal 13, Kika Silva.

La rubia ha deslumbrado a todos con su trabajada figura, sin embargo, lo que está haciendo para mantenerse delgada es rechazado por los especialistas.

Listos para @bienvenidos13 #viña2017 A post shared by Kika Silva (@kikasilvas) on Feb 18, 2017 at 4:39am PST

Silva consume al día tres cajas de jugos 100% naturales en su pieza del hotel, ya que asegura que tiene poco tiempo para alimentarse bien y es por eso que recurrió a esto, pero que a ella sí le preocupa su salud: “Me ayudan a mantenerme en un buen estado de salud, con energía. Con tanta actividad no como bien y no quiero que eso me pase la cuenta porque la salud para mí es importante”, señaló.

Cuenta que entre sus sabores favoritos están el de zanahoria, naranja, piña y cúrcuma, o bien espinaca, acelga, pepino, apio, perejil y limón.

Además, agregó que: “Te sirven para desintoxicar el cuerpo, hacer limpieza si tuviste un día de excesos. Estos jugos 100% naturales, sin preservantes ni aditivos, ni agua, son chilenos y sellados al vacío para evitar que se pierdan los nutrientes”.

Pero a pesar de que luce delgada, los expertos aseguran que esta dieta extrema no es para nada recomendable. Así lo asevera la doctora en nutrición de la Universidad de Valparaíso, María Carolina Henríquez. “No es recomendable sustituir las comidas por este tipo de jugos porque la alimentación no es balanceada”.

Además, Daniela Pedro, quien es nutricionista agregó: “Cuando trituras o mueles la fruta siempre vas a perder nutrientes. Además que en el jugo hay más consumo directo de glucosa que en la fruta normal porque se sueltan cuando abres la fibra”, afirmó. “Por ningún motivo se debe sustituir la comida por este tipo de jugos, porque tienes que ingerir proteínas y otros nutrientes que no están ni en las frutas ni las verduras”.

