Bancard: Piñera asegura ser inocente y haber entregado los correos pedidos por Fiscalía

Según informa El Mostrador, el ex Presidente Sebastián Piñera ya suma 101 días sin entregar todos los correos que le pidió la Físcalía en el marco del Caso Bancard.

Sin embargo, Piñera declaró a ese medio que “los correos los han entregado las empresas, y por tanto, todos los correos que eran relevantes y pertinentes fueron entregados”.

Y agregó que “la demanda que presentó el diputado comunista Hugo Gutiérrez no tiene ningún fundamento, tiene solamente una motivación política. Nosotros hemos colaborado con todo lo que es pertinente para que la investigación siga adelante y yo espero que termine lo antes posible y demuestre la total inocencia de mi persona y de todas las que han sido mencionadas”.

Además, el cuestionado ex Presidente se refirió a su posible nueva candidatura presidencial: “Son decisiones independientes. Yo lo he dicho muchas veces, yo fui ex Presidente de todos los chilenos y como tal siento un compromiso con mi país y mis compatriotas permanente, fuerte y profundo. Cómo expreso ese compromiso es lo que vamos a decidir en el mes de marzo. Pero yo nunca me voy a jubilar de ser ex Presidente, ni de ser chileno, ni de estar comprometido con la vida, la suerte y el futuro de Chille y todos mis compatriotas”.

Por último, Piñera también se refirió a la querella que puso en su contra el diputado (PC) Hugo Gutiérrez, diciendo que espera que se “demuestre la mala intención de algunos como el diputado Hugo Gutiérrez. que yo creo que en su vida ha presentado más querellas que proyectos de ley. Por lo tanto, estoy seguro y confío que la Fiscalía va a hacer su trabajo y le pido a todos, confiemos que la Fiscalía haga su trabajo”.