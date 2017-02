Brit Awards 2017: David Bowie fue el gran protagonista (Lista completa de ganadores)

Los Brit Awards se dedicaron a homenajear al genio de David Bowie, con la concesión a título póstumo de sendos premios al mejor artista masculino y a su último trabajo discográfico, Blackstar, en una edición que empieza a trabajar en pro a la diversidad.

En un emotivo momento de la velada, retransmitida en directo desde el estadio londinense O2, el actor Michael C Hall ha recogido el primer premio de la noche para Bowie como “testamento de un hombre que solo estaba en deuda con una imaginación sin límites”. Una hora más tarde, era su hijo Duncan Jones quien subía al estrado para agradecer el reconocimiento de Blackstar como álbum del año. Fue el vigesimoquinto disco de estudio de su padre, que salió al mercado pocos días antes de su muerte a causa del cáncer (11 enero del año pasado), y en su día descrito por el productor Tony Viscontis como un regalo de despedida para millones de fans.

Katy Perry, Coldplay, Emeli Sandé y Bruno Mars fueron algunas de las figuras que se presentaron en vivo.

Los Ganadores:

MEJOR ARTISTA BRITÁNICA FEMENINA

La ganadora de esta categoría fue: Emeli Sandé.

Competían: Anohni, Ellie Goulding, Lianne La Havas, Nao.

MEJOR GRUPO BRITÁNICO

Los ganadores de esta categoría fueron: The 1975.

Competían: Bastille, Biffy Clyro, Little Mix, Radiohead.

MEJOR ARTISTA BRITÁNICO MASCULINO

El ganador de esta categorái fue: David Bowie.

Competían: Craig David, Kano, Michael Kiwanuka y Skepta.

ARTISTA BRITÁNICO REVELACIÓN

El ganador en esta categoría fue: Rag’N’Bone Man

Competían: Anne-Marie, Blossoms, Skepta y Stormzy.

SINGLE BRITÁNICO DEL AÑO

El ganador de esta categoría fue “Shout Out to my Ex” de Little Mix.

Alan Walker – ‘Faded’

Calum Scott – ‘Dancing On My Own’

Calvin Harris feat. Rihanna – ‘This Is What You Came For’

Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie – ‘Rockabye’

Coldplay – ‘Hymn For The Weekend’

James Arthur – ‘Say You Won’t Let Go’

Jonas Blue feat. Dakota – ‘Fast Car’

Tinie Tempah feat. Zara Larsson – ‘Girls Like’

Zayn – ‘Pillowtalk’

PREMIO AL SUCESO INTERNACIONAL

Adele.

MEJOR ARTISTA INTERNACIONAL

El ganador de esta categoría fue Drake

Competían: Bon Iver, Bruno Mars, Leonard Cohen y The Weeknd.

MEJOR ARTISTA FEMENINA INTERNACIONAL

La ganadora de esta categoría fue: Beyoncé.

Competían: Christine and the Queens, Rihanna, Sia y Solange.

MEJOR GRUPO INTERNACIONAL

Ganaron esta categoría: A Tribe Called Quest.

Competían: Drake & Future, Kings of Leon, Nick Cave & the Bad Seeds y Twenty One Pilots.

MEJOR VIDEO DE ARTISTA BRITÁNICO

Ganaron: One Direction por “History”. Liam Payne, ex miembro de la banda, ingresó para recoger el trofeo a nombre de sus ex compañeros.

Adele – ‘Send My Love (To Your New Lover)’

Calvin Harris Feat. Rihanna – ‘This Is What You Came For’

Clean Bandit Feat. Sean Paul & Anne-Marie – ‘Rockabye’

Coldplay – ‘Hymn For The Weekend’

James Arthur – ‘Say You Won’t Let Go’

Jonas Blue Feat. Dakota – ‘Fast Car’

Little Mix Feat. Sean Paul – ‘Hair’

Tinie Tempah Feat. Zara Larsson – ‘Girls Like’

Zayn – ‘Pillowtalk’

ÁLBUM BRITÁNICO DEL AÑO

Y el ganador de este premio fue: David Bowie por “Blackstar”.

The 1975 – i like it when you sleep, for you are so beautiful yet so unaware of it

Kano – Made In The Manor

Michael Kiwanuka – Love & Hate

Skepta – Konnichiwa