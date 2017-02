Colegio de Periodistas llama a “respetar el derecho a la información” tras cierre de departamento de prensa de UCV TV

El directorio del Colegio de Periodistas lamentó la decisión adoptada por la Universidad Católica de Valparaíso de cerrar el departamento de prensa de UCV-TV, esto luego de que hace dos meses la casa de estudios vendiera a GCO Entretención y Más –controlada por el empresario Germán Cisternas Ossa y que distribuye Disney en Chile- el 90 % de la emblemática estación televisiva.

“Es sintomático de lo que está ocurriendo en Chile, que el primer canal de televisión del país sea traspasado a una empresa dedicada a la entretención y que, en el marco de este proceso, se termine un espacio periodístico con efectos en la información de la ciudadanía y el trabajo de profesionales y técnicos de la prensa” indicó el Colegio a través de un comunicado.

“Lamentamos que, una vez más, la información esté supeditada a las órdenes del mercado. Obligados todos los medios a autofinanciarse, lo que no es rentable no debe existir. Se pierde así el sentido de lo público, de la relevancia de la generación de contenidos necesarios” sostiene y agrega que “aplicar esta máxima a todos los ámbitos ha generado los problemas que tenemos en salud, educación, previsión social, que es algo que como Colegio de Periodistas no queremos siga ocurriendo en la prensa”.

Según la organización “la reducción de costos pasa por eliminar a los equipos humanos y tercerizar los productos, en vez de apostar por producción propia y de calidad”.

“Mantener el derecho de la gente a estar informada no puede ni tiene que depender del financiamiento. Y lamentablemente hoy eso es una falacia, quitándose de a poco los espacios que alimentan la opinión pública” destaca el comunicado.

Para finalizar el Colegio de Periodistas expresó su “solidaridad con todo el equipo de periodistas, camarógrafos, técnicos y administrativos que quedaron sin su fuente laboral. Estaremos atentos a que el proceso de desvinculación sea de acuerdo a la legislación vigente, respetándose los derechos y fueros de las y los trabajadores”.

El Ciudadano