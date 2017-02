Así respondió Maluma a las críticas de su canción “Cuatro Babys”

El artista respondió a estas críticas en una conferencia de prensa que ofreció este jueves

El cantante colombiano, Maluma, ha sido duramente criticado y cuestionado por sus letras y especialmente por las líricas explícitas de su canción Cuatro Babys, que narra sus encuentros sexuales con cuatro mujeres diferentes.

Miles, la Corporación por los Derechos Sexuales y Reproductivos, publicó una carta solicitando al cantante colombiano, respetar a las mujeres y evitar el contenido misógino de sus canciones en su presentación en la quinta vergara.

El artista respondió a estas críticas en la conferencia de prensa que ofreció este jueves y según publicó el sitio web Página 7, contó que “a un actor no lo pueden acusar de asesino si en una película mató a alguien. Nosotros los cantantes e intérpretes eso es lo que hacemos, interpretamos historias de los demás, interpretamos cosas que pasan en el día a día”.

“el público me pide que la cante, es contradictorio. Hay mucha gente que apoya la canción y otra gente que no. La gente que escucha este tipo de música que la disfrute y que la gente que no, creo que hay muchas posibilidades, muchas opciones más”, finalizó diciendo el cantante.