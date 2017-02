Alguien tenía que decirlo: Mon Laferte se avergüenza del Festival de Viña del Mar

Monserrat Bustamante, más conocida ahora como, Mon Laferte, es parte del jurado del Festival de Viña 2017. La cantante participó de la gala del certamen y su vestido fue criticado por no ser apropiado para el evento.

La cantante vive hace 10 años en México y durante estos días en los que se ha desempeñado como jurado del certamen, no se ha sentido a gusto, así lo comentó al diario La Tercera.

“Me he sentido súper rara estos días en Viña. Y como he estado tantos años fuera del país y alejada de este mundo tan amarillista, estoy acostumbrada a una exposición centrada en la música. Acá me he sentido incómoda”, contó la cantante.

La cantante se sintió bastante incómoda por las criticas que recibió por su look en la gala de Viña, ya que se sintió avergonzada de lo que pudieran pensar afuera de los chilenos.

“Me dio vergüenza lo del vestido, fue una estupidez. Siento vergüenza con México, que piensen que Chile es así, cuando este país no es así. Es un sector de la gente y no todos los chilenos pensamos de esa manera”, declaró la artista.

Además agregó que: “Es lamentable que en el festival musical del año sea más importante un vestido. Es un poco vergonzoso para el mundo”, continuó la artista.

“Es vergüenza de la poca cultura que está cerca de este festival, cuando es un festival de la canción. Se supone que estamos hablando de cultura, de arte, de música y no hay nada de eso. Me gustaría que retomaran toda esta instancia de alfombras y de tener toda esta prensa especializada… perdón, toda esta prensa, dejémoslo ahí (se ríe), para que hubiera más atención en la música”, comentó Montserrat.

La cantante recordó su pasado en en el programa Rojo: Fama Contrafama,

“Soñaba con tener una carrera como artista y en mi ignorancia pensé que la TV era el camino. Era muy niña. Para mí era “la tele me va a sacar adelante y voy a vivir de la música y ayudar a mi vieja”. Me empezó a ir muy bien económicamente, pero crecí y me di cuenta que no era feliz”, explicó sobre los 5 años que pasó en el espacio de TVN.

Pero la cantante no desconoce lo que Chile le ha entregado, “Siempre he tenido seguidores en Chile. No puedo decir que sólo ahora me quieren, aunque han aumentado. Y lo que está pasando afuera es importante, pero uno también quiere ser profeta en su tierra”, finaliza la artista.