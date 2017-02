La protagonista de este meme ya creció y es actriz de Disney. ¡Luce irreconocible!

Era conocida incluso antes del divertido meme.

Probablemente conoces ese meme donde aparece una niña con la expresión “¿y qué me importa?”, e incluso hasta lo has usado. Pero, ¿sabes quién es la pequeña de la foto? Bueno, por si no lo sabías, la niña es protagonista de una popular serie de televisión de Disney. Y es tan conocida que hasta la vimos crecer en pantalla.