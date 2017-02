Ex alcalde Castro dispara contra Sharp: “Hasta ahora no tiene ninguna de las soluciones mágicas que dijo tener”

En entrevista con El Mercurio de Valparaíso, el ex alcalde porteño, Jorge Castro (UDI), se refirió a la gestión que hasta ahora ha realizado el nuevo jefe comunal, Jorge Sharp (Movimiento Autonomista).

Consultado sobre si cree que hay una “caza de brujas” hacia él y su gestión, traducida en la investigación a las cuentas de la Corporación que lleva adelante la actual administración, Castro evadió la pregunta deseándole que a Sharp “le vaya bien” porque así “a la ciudad le va a ir bien”. Sin embargo, luego de eso disparó: “Pero hasta el momento no tiene ninguna de las soluciones mágicas que dijo, y por lo tanto podríamos decir lo que dice el cerro: ‘Otra cosa es con guitarra'”.

El ex edil asegura que hasta ahora “Sharp ha tenido la compañía de los medios”, llamando en ese sentido a cuestionar las declaraciones emitidas por el autonomista antes de asumir. “Lo que tenemos que demandar ahora es el hecho de decir ‘¿dónde están las cosas que usted dijo que iba a solucionar?’, ‘usted dijo que tenía un grado de información cabal de lo que sucedía en la municipalidad, el grado de ingresos que tenía'”, señaló Castro. Y agregó: “A nuestro alcalde, a nuestra administración, a los que ganaron, queremos que les vaya bien, pero que digan las cosas como son”.

Respecto de los dichos de Jorge Sharp sobre que sus antecesores habría realizado una “conducción negligente”, Castro sentenció: “No me cabe ninguna duda, aunque no me guste, que él va a ser uno más de esa larga fila”, agregando que “estará dentro de los alcaldes que, desde luego, van a procurar hacer esos cambios, pero tienen que ver con leyes que tiendan a favorecer la ciudad, con nuevos ingresos y tiene relación con una nueva situación nacional con Valparaíso”.

En otro ámbito, el UDI se refirió al sumario sanitario de la Seremi de Salud aplicado a la municipalidad por el problema de la basura en las calles, criticando que Sharp haya dicho que llevaría esa problemática como una de sus banderas. “Hoy cambia, el tema se lo pasa a los porteños, como una actitud cultural, pero él lo dijo públicamente, que tenía la solución para poder llevar, con los pocos ingresos que tiene, la basura”.

También se le consultó sobre el congelamiento de permisos para edificaciones en altura implementado por el autonomista, decisión que Castro dijo no compartir. “La densificación para la comunidad de Valparaíso es una necesidad, puesto que nosotros no tenemos ofertas para que el profesional, o para que la familia porteña que quiera constituirse en un barrio, que quiera quedarse en la ciudad (sic)”. En ese mismo marco, el ex jefe comunal aseguró que “ha habido un lenguaje bastante agresivo respecto a la inversión de este tipo”.

Por último, Castro opinó sobre la auditoría que realizará la Contraloría Regional a la Municipalidad y a la Corporación Municipal (Cormuval), con el objeto de detectar lo que Sharp ha llamado “irregularidades” de los períodos anteriores. Sobre esto, señaló que “no hay que olvidar” que la actual administración “tuvo todos estos antecedentes con antelación, tuvo a equipos que pudieron darle toda la información de la Cormuval al detalle”. Junto a eso, añadió que “Jorge (Sharp) tuvo la posibilidad de tener todos los datos y sabe que en 2013 sacamos la información de años, llevando a los estándares necesarios la información de todos los sectores de la Cormuval”.