Tradiciones BIZARRAS, que aún se practican en la actualidad. ¡Algunas son escalofriantes!

No hay duda de que los representantes de las diversas culturas y religiones del mundo, veneran sus tradiciones. Eso está muy bien. No obstante, algunos rituales, por los cuales tienen que pasar los habitantes de algunas naciones, me ponen la piel de gallina. He aquí algunos realmente extraños.

Familiaridad con la hormiga-bala

Los niños de una tribu amazónica, tras haber alcanzado una cierta edad, deben probar su coraje de una manera muy extraña. Se ponen guantes hechos de hojas de plantas, con hormigas-bala vivas dentro. Entonces, los chicos tienen que bailar hasta que los insectos los piquen. Por cierto, la hormiga bala recibió su nombre debido al hecho de que su picadura da una sensación de dolor, comparable a la herida de bala…

Taipysam

Es un festival, durante el cual los tamiles se perforan diferentes partes del cuerpo, y luego, peregrinan a las cuevas de Batu, en Malasia.

Caza de la noche en Bután

Una vez al año, los chicos se introducen en el dormitorio de alguna muchacha soltera. Al mismo tiempo, si son sorprendidos, están obligados a casarse o a trabajar en los campos de la familia de la niña por algún tiempo.

El ritual de enterramiento Yanomami

Cuando en la tribu alguien muere, el cuerpo del difunto se quema, y las cenizas se mezclan con una sopa preparada especialmente. Esta comida la debe comer un miembro de la familia del difunto. Se cree que, mediante esta operación, su alma permanecerá con ellos para siempre.

Dientes afilados, Bali

Antes del matrimonio, las mujeres raspan sus dientes. Es un símbolo de control de la ira, la maldad y otras emociones negativas.

Lanzar un niño en la India

Algunas parejas quieren tener la bendición de su bebé recién nacido. Para ello, lo lanzan desde una altura de 15 metros sobre una tela estirada. Da miedo…

Una cosa es cierta, solo los propios nativos entienden sus ritos, de ahí que nos cueste tanto comprender lo que vimos. No obstante, no deberíamos juzgarlos.