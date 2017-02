Varias Ex conejitas de playboy han comenzado a quitarse sus implantes de pecho por una razón ATERRADORA

“Si fumas, te dicen que fumar puede provocar cáncer. ¿Por qué nadie te advierte de lo que puede pasar si te pones implantes?”

La mismísima esposa de Hugh Hefner, Crystal, de 30 años, reveló en Julio que debió quitarse sus implantes de silicona porque descubrió que algo andaba muy mal con su cuerpo. Ahora otras dos modelos han decidido compartir sus historias para que las mujeres tengan precaución a la hora de hacerse una cirugía estética.

Karen McDougal originalmente decidió ponerse implantes mamarios en 1996 para mejorar su autoestima. “Pensé superficialmente que tener los pechos más grandes me haría sentir más mujer. Fue algo muy estúpido”. -Karen McDougal para People–

Siete años después, McDougal empezó a tener problemas adrenales y de tiroides. Desarrolló extrañas alergias nuevas y se enfermaba muy seguido, por largos periodos de tiempo.

“Empecé a tener problemas a la vista, me desmayaba, estaba mareada— entonces llegó Julio y estaba tan mal que me daba miedo salir de la casa. En Octubre del 2016 me dejaron en cama. No podía conducir, tenía ataques de pánico y no podía ver”.

-Karen McDougal para People–

Sin embargo, ningún doctor podía darle un diagnostico certero. Finalmente otras ex figuras de la revista Playboy fueron quienes le comentaron de sus problemas con sus implantes y cuando McDougal comenzó a investigar en Internet, descubrió que había muchas mujeres que tenían los mismos síntomas que ella y los relacionaban con sus implantes mamarios.

El pasado 31 de Enero, McDougal tuvo una operación en que removieron la silicona

“Me di cuenta de inmediato que ya no estaba mareada y no me he vuelto a desmayar. Ya no están esas horribles migrañas y mi sensibilidad al sonido es mejor. Estuve 20 años ‘envenenándome’, así que no va a ser algo de la noche a la mañana. Aún necesito pasar el proceso de desintoxicación de las toxinas en mi cuerpo, pero definitivamente las cosas están mejor. Ahora siento que puedo tener una vida y disfrutarla”.

Kimberly Holland es otra ex modelo para revistas de adultos que debió decir adiós a su talla de bra porque luego de ponerse un tipo de silicona llamada “gummy bear” el 2012, comenzó a sufrir los mismos síntomas que McDougal.

Holland quiso compartir su historia porque no cree que estén advirtiendo a las mujeres de los verdaderos peligros a la hora de ponerse implantes mamarios.

“Siento que las mujeres deben saber esto. Creo que es horrible que la industria de las cirugías cosméticas esté ignorando esto”.

-Kimberly Holland para People–

McDougal está totalmente de acuerdo:

“Es importante que se eduque a la gente sobre esto. Si fumas, te dicen que fumar puede provocar cáncer. ¿Por qué nadie te advierte de lo que puede pasar si te pones implantes?”