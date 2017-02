Ricky Martin confiesa que John Travolta ¡fue su amor platónico de juventud!

El cantante recordó su escena en la película ‘Satruday Night’ cuando aparece en ropa interior negra.

Tras presentarse en el programa ‘Watch what happens live with Andy Cohen’, Ricky Martin dejó sorprendidos a sus fans tras revelar quién fue el primer hombre que lo hizo suspirar y cuestionarse su sexualidad.

En una serie de preguntas a través de llamadas telefónicas en pleno programa, alguien le preguntó si había algún famoso que le hiciera pensar: “Mmm, soy gay”, a lo cual contestó afirmativamente y fue hace mucho, incluso cuando él ni siquiera sabía sus preferencias sexuales.

“Wow, me estás retrocediendo mucho… El personaje de Travolta en ‘Saturday Night’ con esta ropa interior negra… ¡Todavía lo recuerdo! En ese entonces vi esa película ¡como ocho veces! Y no sabía por qué”, contó Ricky.

Aunque reconoció que el legendario, y en ese entonces, guapísimo John Travolta fue su primer ‘crush’, el boricua contó que alguna vez lo conoció pero jamás se lo confesó.

Fuente: Tvnoticias.com