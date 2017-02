Niña denunció en libro de reclamos de tienda Paris que fue acosada por un hombre mayor

La usuaria de Facebook María Francisca Carroza publicó en su cuenta una llamativa denuncia que encontró en el libro de reclamos de la tienda Paris del Mall Plaza Vespucio. Se trata del caso de una niña de 10 años que aseguró haber sido acosada por quien define como un hombre viejo que le tiró un beso.

“Yo vi una ropa y quería mostrársela a mi mamá, entonces fui a buscarla a Adidas y en la entrada había un señor viejo que me tiró un beso al aire a la cabeza y me dio asco, me enojé y me dieron ganas de llorar. (Él) andaba con una polera azul con rayas blancas y no sé si pantalones azules o gris, y pelo de color blanco. Lo estaba esperando su señora y pasó como a las 16.40 horas. A la entrada de la tienda Paris por el lado del mall. No me gustaría que esto le pasara a otras niñas (tengo 10 años)”, escribió la menor identificada como Sofía.

Carroza encontró el escrito y subió una foto para hacer pública la denuncia. Relató: “Hoy esperando en servicio al cliente me puse a ver el libro de reclamos y me encuentro con este triste mensaje. El acoso callejero comienza desde que somos niñas, cuando nos da miedo, cuando nos da asco y ganas de llorar, por eso ud. No piropee y enseñemos a nuestros hijos a respetar y amar (sic)”.