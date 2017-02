Trump impide ingreso de CNN y The New York Times a la Casa Blanca

Este viernes, el presidente Donald Trump causó una gran polémica al excluir de una conferencia de prensa a cuatro medios estadounidenses. The New York Times, CNN, Los Ángeles Times y POLITICO, no pudieron ingresar a la sesión convocada en la Casa Blanca por el portavoz del presidente, Sean Spicer.

Los periodistas al ser bloqueados en la zona de los medios de comunicación, no recibieron una versión oficial por la cual no se les permitió el ingreso. Mientras que la tensión entre Trump y la prensa “opositora” sigue aumentando.

Como gesto de solidaridad, los reporteros medios como Associated Press y Time Magazine, al percatarse de lo sucedido decidiendo no ingresar a la rueda de prensa, en señal de boicot. Mientras que los medios conservadores como Breitbart News, Washinton Times y One America News Network, sí ingresaron.

Según informa El Mostrador, el director ejecutivo de The New York Times, Dean Baquet, declaró que “nada de esto ha sucedido nunca en la Casa Blanca en nuestra larga historia de cubrir a múltiples Gobiernos de diferentes partidos”.

Y agregó que “protestamos contundentemente contra la exclusión de The New York Times y otros medios. El libre acceso de la prensa a un Gobierno transparente es obviamente de interés crucial”