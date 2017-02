Hijos de actores pornos revelan lo que se siente crecer con padres que se dedican a la industria del cine para adultos

El patio de la escuela puede ser toda una selva, tratando evitar burlas y apodos desagradables, esta presión es suficiente para que un niño busque pasar desapercibido, pero ¿Qué pasa si sus padres son estrellas de pornografía?

¿Cómo se siente que tus padres sean estrellas pornográficas?

Los niños de actores de cine para adultos han compartido sus experiencias en Reddit (sitio web de marcadores sociales y que sirve para subir noticias, en el los usuarios pueden dejar enlaces de contenidos web)

En un honesto relato de Reddit , las personas que afirma que sus padres son o han sido estrellas de cine para adultos han hablado sobre sus experiencias.

Usuario Zer0eater afirmó que su madre era una Penthouse Pet y también hizo un poco de pornografía softcore. Alegó que siempre supo sobre la carrera de su madre por lo que nunca fue una sorpresa.

Él dijo: “El problema es que nunca pensó que los otros niños se enterarían”

“Aprendí muy pronto a no confiar en nadie y que las peleas a puñetazos comenzarían.

“No fue hasta la secundaria, sin embargo, en que algunos de los otros estudiantes que ya tenían 18 años podrían ir al club de striptease donde mi madre trabajaba. Esto solo traería más peleas”.

También afirmó su exposición a la industria del porno afectado su relación con las mujeres y el sexo.

Él dijo: “Después de todo, me hizo bastante daño. Mis estándares de lo que eran las mujeres y como deben verse son muy exigentes.

Muchos otros usuarios comparten historias sobre el mismo tema, a pesar de que no puede ser verificada su autenticidad.

En Reddit el usuario rrosulek dijo: “Tengo tempranos recuerdos de ver cientos de videos porno por la oficina de mis padres.

“Honestamente los niños no somos ciegos, estar cerca de ese ambiente me hizo despertar sexualmente desde una edad muy temprana”.

“Una vez ya era mayor, de a poco me fui acostumbrado a presumir a con mis amigos sobre el trabajo de mi madre.”

Pero a fin de cuentas rrosulek indico que esto no le habría afectado en gran medida a su vida.

Y agregó: “En general, me siento como si esto no me hubiese afectado, es sólo algo que mi mamá hizo. Tropecé con un video de ella una vez y rápidamente salí del sitio “.

Un usuario que se conoce con el nombre de BadBadNotThisD, afirma haber averiguado sobre la actuación la carrera de su padre cuando se topó con su colección de pornografía.

Otro usuario, llamado throwawaymumporn, afirmó haber averiguado sobre el trabajo de su madre a la edad de 11, esto le provoco toda una crisis, dijo: “Sinceramente, hubiera sido mucho peor incluso si lo hubiera sabido más tarde.

“Amo a mi madre. A pesar de que es realmente, realmente me deprime cuando me tropiezo con su trabajo. Ella ha arruinado gran parte de mis erecciones…”

Fuente: The sun