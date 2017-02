Experiencia paranormal: Felipe Camiroaga se le aparece a pianista del Hotel O’Higgins

Juan Carlos Mendoza, pianista del Hotel O’Higgins hace 28 años, contó la experiencia sobrenatural que tuvo con Felipe Camiroaga, quien falleció en septiembre de 2011.

El músico contó en Tercera Noche, el programa festivalero de Latercera.com, que, poco después de accidente que le costó la vida al animador, sintió que alguien lo abrazaba mientras tocaba Ángel para un final, canción que se relacionó con el exconductor de Buenos días a todos tras su muerte.

“Luego de que Felipe tuvo ese terrible accidente, yo me estaba aprendiendo esa canción que tocaba todo el mundo, Ángel Para Un Final. Estaba solo en el comedor, ensayando para poder cantarla y no la pude cantar. De repente me tomaron por el cuerpo (hace el gesto de abrazarse a sí mismo) y no había nadie. Me asusté y salí al lobby”, contó.

“Le dije a dos empleados del hotel que me acompañaran. Y resulta que empecé a tocar la canción y a ellos les pasó lo mismo. En ese tiempo andaba el espíritu de Camiroaga. Andaba rondando, porque de ahí yo nunca más pude cantar esta canción. No la había cantado nunca.