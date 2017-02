Inédito hecho obligó a postergar definición de la competencia internacional de viña

La representante de Cuba, Danay Suárez, cambió la letra de su canción, lo que será evaluado por el Departamento Legal del certamen. De todas formas, el presidente del jurado, Mario Domm, respaldó a la concursante y anunció que le regalará la Gaviota de Oro que ganó con Camila si es que la descalifican.

Este viernes debían conocerse los ganadores a mejor canción e intérprete de la competencia internacional del Festival de Viña del Mar, pero un hecho inédito obligó a posponer la decisión hasta la jornada final del sábado.

La representante de Cuba, Danay Suárez, gran favorita para quedarse con el premio mayor, cambió la letra de su canción, “Yo aprendí”, lo que podría ir en contra de las bases establecidas, por lo que la situación será analizada por el Departamento Legal del certamen.

Mario Domm, presidente del jurado de Viña 2017 e integrante de Camila, subió al escenario para explicar su postura y respaldó a la concursante.

“Hoy acabamos de presenciar un acto muy atrevido, porque no solo cambió la letra… la mejoró en un cien por ciento. Cuando escuché la canción de Cuba, me pareció que la letra era buena, ahora escuchando en la final me parece que esto que está haciendo Danay es una cosa única, nos paró los pelos a todos… Todos los autores que hay en Latinoamérica seguramente van a defender esto. El planeta y la música necesitamos gente que se atreva a hacer cosas únicas, como lo que acaba de pasar con Cuba. Las reglas a veces son para romperse cuando se mejoran las cosas”, expresó.

Domm no se quedó ahí e incluso le dio un sorpresivo mensaje a Suárez: “Si Legal dice que no, Danay, yo te voy a regalar la Gaviota de Oro que gané con Camila”.

