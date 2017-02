Modelo muestra su miembro para desmentir a su ex polola: ella dijo que lo tenía pequeño

Alexis Ren dijo a través de Twitter que cortó con Jay Alvarrez porque tenía el pene pequeño, a lo que el modelo respondió con revelador video.

Dicen que las relaciones de pareja se deben mantener lejanas de las redes sociales…

Hace un tiempo les escribimos sobre la hermosa pareja conformada por Alexis Ren y Jay Alvarrez, dos jóvenes que se hicieron famosos por viajar juntos por el mundo compartiendo fotos de su amor de ensueño en Instagram. Pues bien, al parecer este romance terminó y ante la duda de sus millones de seguidores, Ren decidió aclarar las razones de su separación…

La modelo publicó en su cuenta de Twitter que su ex era otro, que la fama lo había transformado y que tenía el pene pequeño, publicación que desapareció al día siguiente… Sin embargo, la venganza es dulce y Ren decidió contestarle a través de un video con un mensaje muy claro: “Tengo 99 problemas y este no es uno de ellos, cariño”.

Desde luego que el video causó sensación en redes y es que ante esa evidencia, no hay nada más qué decir. Eso sí, Jay también publicó a través de Twitter un mensaje que invita a generar conciencia respecto al deseo de algunas personas de avergonzar a otros por sus condiciones físicas.

“Avergonzar por el cuerpo nunca está bien para ningún género o situación… Hacer que alguien se sienta mal por quien es naturalmente solo es mostrar tu propia debilidad”.

¿Qué opinas?

I got 99 Problems & this ain't one babi 😂😘 #BeTheBiggerPerson 😜 pic.twitter.com/bDpK7IxC5V

— Jay Alvarrez (@jayalvarrez) February 22, 2017