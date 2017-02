ESCÁNDALO HISTÓRICO: anunciaron a la película ganadora de los Oscar 2017 pero se equivocaron

En los Oscar 2017 vivimos un momento histórico y humillante.

El actor Warren Beatty debía anunciar al ganador, pero nombró a La La Land como mejor película del último año. Sin embargo, la estatuilla le pertenecía a Moonlight.

Beatty intentó justificar su error y explicó:

Para intentar aliviar la situación, Jimmy Kimmel, conductor de la velada, sentenció:

And the Oscar goes to… pic.twitter.com/i846CnSDAi

— The Academy (@TheAcademy) 27 de febrero de 2017