Oficialismo califica de imprudente a fiscal de caso Bancard por dichos sobre Piñera

Las declaraciones del fiscal Manuel Guerra, que encabeza la causa por la inversión de Bancard en la pesquera peruana Exalmar, mientras se desarrollaba en La Haya el juicio entre Chile y Perú.

Por esto Sebastián Piñera está imputado debido a una querella del diputado Hugo Gutiérrez (PC) por negociación incompatible y uso de información privilegiada. “Hoy no tengo antecedentes que den cuenta de la intervención del ex Presidente Piñera”, dijo Guerra publicó ayer La Tercera. Y agregó que “en la querella no viene ningún testimonio concreto que dé cuenta de lo que se denuncia, sino que una interpretación del querellante”.

Respecto a esto el presidente del PR, Ernesto Velasco, pidió al fiscal ser “cuidadoso” y dijo que “no es prudente adelantar juicios ni conclusiones”, mientras que el secretario general del PS, Pablo Velozo comentó: “Es mejor hacer la investigación con rigor y no adelantar ningún juicio. No corresponde hacerlo así”.

El diputado Gabriel Silber (DC) afirmó que “habiendo diligencias pendientes, es poco prudente exonerar a alguien”.

El jefe de bancada del PS, Juan Luis Castro, fue más allá y dijo que “es una falta de prudencia porque revela antecedentes y da pie para que se diga que Piñera no tiene responsabilidad”.

“Me parece extraño que un fiscal haga una entrevista tan extensa respecto de una investigación que está en su etapa inicial. Me parece bastante imprudente”, agregó el jefe de bancada DC, Fuad Chahín. El senador Alejandro Navarro, en tanto, sostuvo que “sus declaraciones afectan el proceso, y el fiscal nacional tendrá que evaluar esto, porque ha quedado cuestionada la credibilidad de la investigación”.

