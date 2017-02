Los mejores memes del “No Oscar” de “La La Land”

Los internautas no se hicieron esperar en las redes sociales y comenzaron a cargar contra el desacierto del evento. Fueron muchos los que le apuntaron a Steve Harvey, por su fallo en la gala de Miss Universo de 2015, en la que coronó, por equivocación, a Miss Colombia cuando en realidad debía ser Miss Filipinas.



Al recibir el premio, se notaba un clima extraño, hasta que Jordan Horowitz, el productor del musical de la película protagonizada por Emma Stone y Ryan Gosling, tomó la palabra: “Ha habido un error. Moonlight ha ganado. No es broma, no es broma”.

The moment Warren Beatty throws Faye Dunaway under the bus #Oscars pic.twitter.com/GgbxFDf7jr

— Anthony Quintano 🌴 (@AnthonyQuintano) 27 de febrero de 2017