Piñera de nuevo en la mira por eventual conflicto de interés en “bajada” de termoeléctrica Barrancones

La jornada del martes 24 de agosto de 2010 marcó probablemente la historia de nuestro país en términos de lo que vendría en los siguientes años para Chile en cuanto a movilizaciones sociales. Miles de personas salieron a protestar a lo largo de Chile contra la aprobación del proyecto Barrancones, iniciativa de la multinacional franco-belga Suez Energy que contemplaba la construcción de dos centrales termoeléctricas en el sector de Punta de Choros, en la región de Coquimbo.

Dos días después, ante esta presión ejercida por la ciudadanía y grupos ambientalistas, el entonces presidente Sebastián Piñera anuncia que el proyecto modificará su ubicación. “Le he pedido y he acordado con Suez cambiar la ubicación de la central termoeléctrica Barrancones, de forma tal de alejarla del sector de Punta de Choros, Isla Damas e Isla Gaviota y proteger ese santuario de la naturaleza, no solamente para nuestra generación sino que también para las generaciones que vendrán”, declaró el mandatario.

“Les puedo decir a todos los chilenos que como Presidente me siento feliz de poder preservar un santuario de la naturaleza”, agregó Piñera, desorientando y contrariando a sus opositores a solo meses de asumir en La Moneda, pareciendo pasar al menos por unos raros días de villano a héroe. Mal que mal, había pasado por sobre la institucionalidad medioambiental chilena y con un solo llamado de teléfono había resuelto una sentida demanda ciudadana.

Hoy, sin embargo, luego de una investigación de Radio Bío Bío dada a conocer este lunes surgen fuertes dudas sobre los reales intereses que tuvo el millonario chileno para actuar de esa forma tan enérgica. Su familia era una de los principales accionistas de un negocio que pretendía instalarse en el mismo sector de Barrancones, la Minera Andes Iron, sociedad matriz de Minera Dominga.

Piñera está nuevamente en la mira por un eventual conflicto de interés.

Los Piñera Morel en la minera

“Lo que no mencionó Piñera en esa oportunidad -ni en ninguna otra- es que él, sus cuatro hijos, dos de sus ejecutivos de mayor confianza y un amigo cercano, tenían profundos intereses comerciales en la zona donde se instalaría la termoeléctrica. Todos formaban parte de un proyecto que se venía gestando desde hacía más de un año, que por esos días agarraba fuerza y que sólo unos meses después empezaría a tramitarse en el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA)”, apunta Radio Bío Bío.

El medio explica que la participación de los Piñera Morel era indirecta en una estructura de propiedad en forma de cascada. El vehículo que utilizaron -se añade- fue el mismo que usaban en esos años para invertir en el extranjero: Mediterráneo Fondo de Inversión Privado (FIP), un fondo de inversión privado gestionado por Administradora Bancorp S.A., una de las empresas del Grupo Bancard, el holding de la familia del ex presidente.

A través de ese FIP, al menos desde abril de 2009 tenían la posición predominante en Minería Activa Uno SpA, sociedad que cuando se creó Minera Andes Iron, se adjudicó el 99,9% de la propiedad.

Desde la familia del ex mandatario aseguraron que éste “no participa ni ha participado nunca en la administración de Administradora Bancorp S.A.” y que, por lo tanto, no habría tenido voto en la decisión de inversión en Minería Activo Uno SpA. Sin embargo, el medio confirmó que aunque Piñera no estaba en la administración, sí participaba en la propiedad del FIP y la sociedad que lo gestionaba a través de Inversiones Odisea. “Si bien no tenía poderes de gestión sobre Administradora Bancorp, éstos seguían en su núcleo íntimo: su hermana María Teresa y su hijo Juan Sebastián, su amigo y socio José Cox y cuatro de sus ejecutivos más cercanos, Ana María Délano, Nicolás Noguera, Santiago Valdés y José Ignacio Bravo”, explica la Bío Bío.

En agosto de 2010, sólo días antes de que Barrancones desapareciera del mapa, una sociedad de la familia Délano se hizo del control de Minera Andes Iron, adjudicándose el 90,5% de la propiedad. El 9,5% restante siguió en manos de Minería Activa Uno SpA, donde el FIP de los Piñera Morel mantenía su posición dominante.

Finalmente, en diciembre de 2010 Minería Activa Uno SpA determinó vender su participación en la matriz de Minera Dominga, estableciendo que el 9,46% de los ingresos provenientes de esa operación se repartirían entre los titulares de las acciones serie C. “Un tercio de esa clase de títulos estaba en manos del FIP Mediterráneo, es decir, de la familia Piñera Morel”, explica Bío Bío.

Días después se concretó esta venta. El FIP Rucapangui, un fondo de inversión creado sólo un mes antes y controlado por la familia Délano Méndez, pagó más de $6.675 millones por el 9,5% de la propiedad de Minera Andes Iron.

El reportaje de Bío Bío señala que “como el FIP Mediterráneo poseía un tercio de las acciones de Minería Activa Uno Spa, su parte luego de esa operación debió haber sido millonaria. Sólo sus más de 996 millones de acciones de clase C le daban derecho a unos $213 millones”. El medio consultó a Administradora Bancorp S.A. por los ingresos que obtuvo en esa oportunidad el FIP de la familia Piñera Morel, sin embargo, no obtuvo respuesta.

“Podrían haber delitos”

Este nuevo caso de un eventual conflicto de interés del actual pre-candidato a la presidencia de Chile Vamos se viene a sumar al generado a partir de lo ocurrido con la compra de acciones de la empresa pesquera peruana Exalmar también por parte de Bancard en 2010, justo cuando nuestro país se encontraba en un litigio marítimo con esa nación en la Corte de La Haya.

Consultado la mañana de este lunes el fiscal del Caso Bancard, Manuel Guerra, señaló que había tomado conocimiento del reportaje de Radio Bío Bío y que lo están estudiando para resolver si se sigue una investigación. “No podemos descartar que sea un antecedente a investigar dentro de la causa que hoy llevamos por Exalmar”, declaró. El Fiscal Metropolitano Oriente agregó que “si bien se trata de hechos distintos, podrían haber delitos de similar naturaleza, particularmente una eventual negociación incompatible o uso de información privilegiada”.