Los mejores y peores vestidos de los Óscar 2017

La ceremonia de los Oscars es el evento que brinda oportunidad a los nominados de mostrar sus mejores cualidades y atributos. Algunos aciertan, otros no tanto, pero dejemos que sea una fashion blogger quien nos diga cuáles fueron los mejores y peores vestidos.

Y con ustedes, las mejores vestidas de la noche:

Emma Stone era la celebridad más esperada de la alfombra y cada minuto previo a su llegada valió la pena.

Llegó luciendo como una ganadora en un vestido de alta costura de Givenchy, dorado, bordado, y con flecos, ¿suena como mucho? Pues era la medida exacta de diva, de fresca y de reina.

Su cabello old Hollywood en su color natural y labios borgoña le dieron vida al look, hay un genio detrás de esta obra de arte.

Look impecable y a la medida

En este caso fueron las diseñadoras de Marchesa quienes crearon una obra hecha a la medida para Olivia Culpo. La caída del vestido -que estaba inspirada en el agua-, los flecos, el tono plateado con esa cinta que delimitaba su cintura, todo se ve espectacular en nuestra querida Olivia: ¡Felicitaciones, eras una estatua!

Viola Davis es una de las grandes actrices de nuestra generación. Así como Meryl, ella pudiese ponerse una sábana encima y todos la respetaríamos y justificaríamos que lo hace porque está preparándose para un gran papel que va a cambiar nuestras vidas. Precisamente por eso, porque sé que puede, ¡le agradezco tanto no ponerse una sábana!, sino este hermoso vestido rojo de Armani Privé.

Otra de mis preferidas en la noche de los Oscars fue Emma Roberts, su look de Armani Privé vintage no lo puede llevar cualquiera (¡ese escote!), pero ella aprovechó que tiene la figura ideal y lució como una muñeca en él. El color de su cabello me trastorna, y ese estilo Old Hollywood me hace pensar en que es la novia elegante de Roger Rabbit.

Ruth Negga, nominada por su actuación en Loving, llevó un vestido de Valentino que dejó a todos los críticos y estilistas replanteándose lo que han estado haciendo hasta ahora.

Se veía cómoda, el color le quedaba estelar, y sus accesorios la hicieron ver como una princesa de otro planeta.

¿Cuán loco es que hasta el lazo azul le quedaba bien? Ahora este no fue un fashion statement, es un símbolo que representa a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), organización que se ha manifestado en contra de la prohibición de inmigración.

Armani Privé definitivamente puso sus fichas bien en esta ceremonia, porque muchos de los mejores looks le pertenecen, como este de Isabelle Huppert, la mamá francesa que nunca tuve.

Como buena madre, es un ejemplo a seguir, recemos todas porque tengamos su figura y su elegancia cuando lleguemos a su edad.

Amé todo el drama que aportó Brie Larson a la alfombra roja con su Oscar de la Renta, quiero más terciopelo, más escotes teatrales y más faralados estructurados. Gracias.

El impecable

Tengo tres hombres que celebrar hoy, el primero es Andrew Garfield, que hizo lo que cualquier hombre sabio haría si sabe que se va a encontrar a su ex en la misma fiesta: se vistió de Tom Ford.

El experimental

Me gusta este Pharrell, de pantalón largo, con una fiesta en el pecho de la cual Coco Chanel estaría profundamente orgullosa. Se ve elegante, interesante y ultra cool.

El fashionista

Ryan es un tipo que suele experimentar con su look y suele acertar. Eso hizo en esta entrega de los Oscar, con un traje de Gucci y otro tipo de fiesta en el pecho, ¿a cuál quieren ir?

Lo peor de lo peor:

Dakota Johnson suele quitarnos el aliento con sus looks ultra hot, esta vez nos lo quitó con un vestido que la hacía parecer el candelabro de la Bella y la Bestia. Soy una admiradora confesa de todo lo que hace Alessandro Michele para Gucci, pero este vestido no me gusta y tampoco era el adecuado para ella (¿es el adecuado para alguien?).

Como la adolescente que se decolora el cabello o se hace un enorme tatuaje de un delfín para molestar a su mamá, Scarlett Johansson usa un vestido una talla más grande que la que le corresponde e insiste en ese peinado que no la favorece, todo para molestarme a mí, ¿yo qué te hice Scarlett?

Por mucho que ame a Leslie Mann y Judd Apatow, aquí no estamos para hablar de #RelationshipGoals, sino de moda, y esta reinterpretación del vestido de Bella en la Bella y la Bestia no lo logró para mi, ¡lo siento Leslie, y lo siento Zac Posen!

¿Podemos establecer a la Bella y la Bestia como la tendencia que no debemos seguir este año?

Escrito por: Micaela del Prado (E! Entertainment)