Brutal agresión a un futbolista: discutió con un hincha por Facebook tras una derrota y lo fue a buscar para golpearlo

“Me cruzó el auto y se bajó corriendo. Al principio no sabía quién era, no me dio tiempo a nada”, relató sobre el accionar del agresor al que tiene identificado pero prefiere no mencionar por recomendación policial y legal.

Le empezó a pegar en la espalda y la cabeza, a plena luz de un radiante mediodía en Cerri. Cuando perdió la estabilidad y mareado se abrazó de un árbol para escapar, los mismos vecinos se metieron a frenar el hecho. “Me dio un palazo en la parte de la nuca que me hizo un chichón grande y otro arriba que me hizo un corte. Para mí fue una hora, pero todo pasó en 30 segundos”, señaló este hombre que decidió volver al club de esta ciudad de poco más de 7 mil habitantes hace tres años.

El destino quiso que el hecho no fuese más grave: “Una de las cosas que todavía me da vueltas por la cabeza es que iba a ir a hacer las compras con mi nene de un año, pero como tenía que cargar cosas se lo dejé a mi viejo. No sé qué hubiese pasado”.

El caso está a cargo de la Fiscalía N° 7 y sólo pesa sobre el agresor una orden de restricción por la cual no se puede acercar a menos de 200 metros del jugador y la familia. “Pero como el pueblo es tan chico nos cruzamos igual”, reconoce. Eso sí, no hubo miradas, insultos o chicanas que hagan prever una triste segunda parte. Por suerte…