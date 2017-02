Los mejores memes que dejó el error en la premiación a “La la Land” como mejor película en los Oscar 2017

Los premios Oscar 2017 dejaron muchos momentos inolvidables, entre ellos el error que cometieron Warren Beatty y Faye Dunaway al presentar “La la Land” como mejor película cuando, en realidad, el premio era para “Moonlight”. Toda esta confusión se debió a que los presentadores leyeron la tarjeta del reconocimiento anterior.

Y como era de esperarse, quienes miraban el evento televisivo no pudieron esperar las ganas de lanzar sus mejores memes ante el bochornoso momento.

A continuación te dejamos una selección de los mejores memes:

And none for you La La Land, Bye. pic.twitter.com/DZqpmKiYfh

— Matias Najle (@matzorama) February 27, 2017