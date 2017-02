Esta es la triste historia detrás de la canción “Tu falta de querer” de Mon Laferte

Sin duda alguna, Mon Laferte fue la gran ganadora del Festival de Viña del Mar 2017. La cantante sorprendió a todos con sus emotivas canciones, despertando al “monstruo” que hace años no ovacionaba tanto a un artista, sobre todo nacional.

Y fue su canción, “Tu falta de querer” una de las que más emocionó al público, quienes corearon la canción y se emocionaron con ella.

Pero, ¿qué hay detrás de este hit de Mon Laferte? En una entrevista que la cantante concedió hace un tiempo a City Lab, contó por qué decidió escribirla.

“Tengo una canción súper triste, que me pusieron el cuerno, hace como un año, me dio depresión y me quise suicidar”, explicó primero en un vídeo que subió a YouTube el año pasado.

Es por eso que cuando la entrevistaron decidieron ahondar en esta polémica confesión, por lo que Mon comentó: “Yo escribí sobre cómo me sentía y andaba ahí la melodía como dando vueltas en mi cabeza”, revelando que ese día se encontraba con un grupo de amigas.

Y continuó: “En este momento depre que tenía, de repente tuve como una luz y le digo a mis amigas: ‘Ahora voy a hacer una canción súper buena y que me va a ayudar a que se me quite toda esta tristeza’ (…) Me fui a la pieza y grabé en el teléfono la melodía”.

Luego, comentó que después de tener la melodía, volvió donde estaban sus amigas, acompañada de una guitarra y comenzó a cantar, una de ella agarró el celular y comenzó a grabar. Mon le comentó “nadie lo va a ver” y al subirlo a YouTube se llevó una gran sopresa: “Y empezó a tener más reproducciones que cualquier otro video”, contó entre risas.

Esta canción la lanzó a la fama y es la que interpreta cuando termina sus conciertos.