Filtran correo que demuestra que hijo de Piñera estaba al tanto de inversión en Exalmar

Radio Bío Bío dio a conocer esta jornada un correo electrónico que demuestra que Sebastián Piñera Morel, hijo del ex mandatario, estaba en conocimiento de la inversión que Bancard, el holding de la familia Piñera Morel, realizó en empresas Exalmar por cerca de 10 millones de dólares.

El mail es uno de los entregados por Bancard a la Fiscalía y está fechado el 28 de octubre de 2010, es decir, cuando aún se estaba efectuando el litigio entre Chile y Perú en la Corte Internacional de La Haya.

En él el analista de Bancard, Cristóbal Silva, entrega un detallado informe y opina sobre el negocio que el holding preveía realizar en Perú comprando un paquete accionario de la empresa pesquera Exalmar.

Silva dirige el mail a Nicolás Noguera, gerente general de Bancard; Carlos Marinetti, analista de Bancard, y Sebastián Piñera Morel, parte del consejo directivo del mencionado family office.

Cabe recordar que en diciembre de 2016, entre la documentación entregada por la empresa a la fiscalía, no fueron incluidos los correos electrónicos entre el gerente de Bancard y el aludido hijo de Sebastián Piñera, los que formaban parte de la documentación requerida por los fiscales.

En su reciente declaración como testigo por este caso, el primogénito de Piñera aseguró que “fue un error del analista en cuanto a incluirme en un correo que no guardaba relación con mi labor dentro de la empresa”. Y agregó: “Debo decir que a mí no me llegó otra comunicación como esa más adelante”.