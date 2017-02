Esterilizaciones forzadas en Perú: mujeres víctimas luchan porque se haga justicia

Entre 1990 y 2000, miles de mujeres peruanas de comunidades rurales fueron esterilizadas sin consentimiento, cuando Alberto Fujimori estaba al mando de la presidencia de Perú. Estas mujeres aún están luchando por que se haga justicia y sus historias no queden en el silencio.

El Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, impuesto por el entonces mandatario, usó el engaño, la amenaza o la fuerza para obligar a unas 370.000 mujeres de procedencia rural, indígenas o pobres, a someterse a procedimientos quirúrgicos de esterilización, como informa TeleSur.

Las mujeres están trabajando por llamar la atención del público y presionar a la justicia, puesto que en ocasiones anteriores no se les ha dado crédito, alegando que sus denuncias no apuntan al delito de lesa humanidad y que no habría autoría inmediata por parte de Fujimori o de las autoridades sanitarias de la época.

El caso fue archivado en julio de 2016 y hoy, un grupo bien organizado de víctimas está llevando a cabo una campaña a través de un recurso tecnológico creado para conectar a las regiones rurales más apartadas de las urbes. El Proyecto Quipu es una línea telefónica diseñada para conectarse a Internet, y así permitir a las mujeres acceder a un medio masivo para contar sus historias personalmente, compartir las de otras y ser escuchadas en su país y el mundo. Ahora, Rute Zúñiga, Esperanza Humaya y Teodula Pusma, las líderes más destacadas de esta campaña, cuentan con el apoyo de activistas y artistas, informa The Guardian.

“No sé por qué nos dicen que nuestras denuncias son mentiras y la cosa no avanza. Hay autoridades corruptas y por eso lo van archivando, porque pruebas hay bastantes, incluso desde el Ministerio de Justicia, que ha registrado víctimas, mujeres y varones. Pero nuestros documentos ahí se quedan”, declaró Rute Zúñiga, presidenta de la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas de Cusco, a Sputnik.

El equipo del Proyecto Quipu viaja a las comunidades peruanas de Los Andes y el Amazonas, cuyas poblaciones fueron las más afectadas por la insidiosa campaña de esterilización, y a medida que han alcanzado a más gente y han recogido más experiencias, el caso ha escalado para ganar más notoriedad.

Un documental producido por el medio británico The Guardian sigue la travesía de Esperanza y Teodula, ejemplos en la lucha por el respeto a los derechos de las mujeres en una sociedad que las ha pasado por alto; lo que en este caso se reflejó en sus derechos reproductivos.

El Ciudadano