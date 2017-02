6 insólitas situaciones por las que pasaron algunos famosos antes de los Oscar

No todo es tan fácil como parece.

Como todos los años para esta fecha, todo el mundo se estaba preparando para ver la versión 2017 de los Premios Oscar. Algunas personas se juntaron en grupos a ver y criticar los vestuarios utilizados en la alfombra roja, algunos comentaron las películas ganadoras en familias y otros se vieron acompañados solamente por una cargada taza de café, ideal para un domingo por la noche. Pero si algo está claro, es que todo el mundo estaba pendiente de los Oscar.

Pero muchas de las estrellas que asistirían decidieron mostrarnos que no todo es maquillaje, vestido y listo para la alfombra roja, sino que cada uno pasó por distintas situaciones antes de asistir al gran evento.

1. Jessica Biel y Justin Timberlake

Si cubrir a alguien mientras come no es amor, entonces no se qué es.

2. Naomie Harris

El pelo y maquillaje de Naomie Harris tomó tanto tiempo, que tuvo que comer mientras lo hacían.

3. Jimmy Kimmel

El presentador estaba algo nervioso, por lo que fue acompañado de la mano hasta el último minuto por su hija.

4. Karlie Kloss

Karlie Kloss probó que es como todas nosotras al demostrar los difícil que es elegir qué ponerse.

5. Octavia Spencer

Octavia Spencer se rehusó a partir con su pelo y maquillaje sin antes haber tomado su café.

6. Viola Davis

La familia de Viola la sorprendió con una linda sorpresa antes de salir a los premios ¡Una fiesta para la buena suerte!