La UEFA advierte a Donald Trump: “Si quiere el Mundial 2026, tenga cuidado”

Directo y sin intermediarios fue el mensaje. Y no viene desde cualquier sector que se opone a sus políticas sino de un enemigo organizado, uno que a través de la FIFA ha logrado establecer tentáculos, influencias e independencia que organismos internacionales connotados no tienen. Por eso sonó fuerte el “si desea organizar el Mundial 2026, Estados Unidos deberá tener cuidado con la política que llevará el país”, declaró el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, en una entrevista publicada el lunes por ‘The New York Times’.

“Si jugadores no pueden entrar en el país debido a decisiones políticas o decisiones populistas, entonces el Mundial no podrá jugarse allí”, declaró el dirigente del fútbol europeo.

“Es así para Estados Unidos como para el resto de países”, añadió.

Según el esloveno, las posibilidades estadounidenses de albergar el Mundial de 2026, el primero de la historia con 48 equipos, podrían verse disminuidas en caso de restricciones de entrada, decididas por el nuevo presidente del país, Donald Trump.