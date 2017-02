El extraño caso de Adrián Solano, bautizado como el peor esquiador del mundo

Entre lo insólito y lo ridículo. La imagen del esquiador venezolano Adrián Solano manteniéndose a duras penas en pie y cayéndose una y otra vez durante la prueba clasificatoria de 10 kilómetros del Mundial de Esquí Nórdico que se celebra en Lahti (Finlandia) ha dado la vuelta al mundo. Solano fue descalificado en el kilómetro seis cuando ya cedía casi 30 minutos con el ganador. ¿Ridículo o hazaña? Rápidamente se le bautizó como El Moussambani del esquí o el peor esquiador de la historia. Sin haber pisado nunca la nieve… ¿cómo ha llegado hasta un Campeonato del Mundo, era la pregunta?

Además no eran uno, sino cuatro los venezolanos en el Mundial. Un país cuya Federación de Deportes de Invierno no tiene actividad. César y Bernardo Baena, Adrián Solano y Donato Agostinelli, todos clasificados en los últimos lugares de la clasificatoria del sprint de 1,6 kilómetros.

Solano, de 22 años, confesó que fue hace 12 meses cuando descubrió el esquí de fondo. César Baena, su entrenador y también esquiador venezolano, le animó a probar. “Vio que tenía potencial y mucha constancia, nunca me rindo”, dijo ayer en una rueda de prensa.

El venezolano calificado como “el peor esquiador del mundo” por distintos medios deportivos, fue descalificado en el kilómetro seis. Perohay que tener en cuenta que Solano nunca antes había practicado este deporte, ya que su país de nacimiento (Venezuela) es caribeño y, por lo tanto, no tiene las pistas necesarias para su práctica.

Según él mismo confesó, era la primera vez que tocaba la nieve. La pregunta que muchos se hacen es ¿cómo llegó el deportista a un campeonato mundial?

Según informó un medio del país sudamericano, la delegación venezolana recibió la invitación a la justa mundialista mediante Tytti Kirvesmies, directora deportiva del Mundial de Lahti 2017, quien, mediante un correo electrónico, también envió las planillas de inscripción de todo el equipo.

El esquiador venezolano ha sido cuestionado por haber recibido ayuda o aporte del Gobierno de Maduro, pero él ha negado esa información y asegura que viajó con dinero que reunió “durante un año trabajando y con ayuda de amigos y familiares”.

“Logré un sueño. Esto me impulsa a seguir intentado cada día más. Aunque no conocía la nieve y no tuve la oportunidad de entrenar, aquí estoy dando lo mejor. Ahora a los Juegos Olímpicos”, manifestó Solano.