Con este curioso mensaje “Miss Universo” reaccionó ante el error cometido en los premios Oscar 2017

Todos recuerdan el épico error cometido el año 2015 durante la entrega de la corona a “Miss Universo”. En ese entonces, la corona la disputaban Miss Colombia y Miss Filipinas. Al nombrar a la ganadora, el presentador dio por error el nombre de la colombiana, quien recibió corona y aplausos para luego ser despojada de éstos, ya que el premio realmente lo había ganado Filipinas.

Luego de eso, fueron cientos los memes y programas de televisión que hablaron sobre el bochornoso momento que dio la vuelta al mundo.

Y ahora, en el año 2017, se volvió a cometer ese error, pero en otros premios: los Oscar. Al presentar al ganador a la mejor película del año, los presentadores dieron por ganada la película “La la land” quienes salieron a recibir el premio y a dar un discurso, sin embargo, todo era un error y realmente el galardón era para “Moonlight”.

A raíz de esto, es que fue inevitable que la organización de “Miss Universo” reaccionara ante el polémico incidente y es por eso que decidieron compartir un mensaje a través de redes sociales.

Have your people call our people – we know what to do. #Oscars #MissUniverse

— Miss Universe (@MissUniverse) February 27, 2017