Formalizan a carabinero que reconoció haber violado a mujer desmayada en comisaría

Según la web del Poder Judicial, este domingo fue formalizado el carabinero identificado con las iniciales G.M.T.V., acusado de violar a una mujer de 43 años en un calabozo de la Primera Comisaría de la ciudad, el sábado 25 de este mes.

El carabinero quedó con las medidas cautelares de firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, mientras dura la investigación fijada en 90 días.

El diario El Día publicó el relato de la mujer que fue víctima de los abusos por parte del carabinero, quien reconoció haber cometido la violación.

“Yo me desmayé adentro del calabozo. Me sentí mal, le dije al carabinero me siento mal y me voy a desmayar, el miró y no me hizo caso, me caí y como pude me senté en un banquillo y me recosté porque me bajó la presión”, expresó la víctima. “Cuando desperté, lo vi que se estaba arreglando los pantalones adentro de la celda, al lado mío. Y le dije asqueroso, ¿qué me hiciste, me violaste?”, agregó

La mujer asegura haber tenido rastros de la agresión y afirmó que “después, empecé a reclamarle a decirle por qué lo había hecho, comencé a gritar y nadie me hacía caso. Me paré y seguía gritando, miraba que todos pasaban y nadie me ayudó, me miraban como que estaba loca”

“Le dije asume lo que hiciste y ahí me dijo ‘disculpe señora, no haga nada por favor. Pídame lo que quiera, tengo contactos, yo la puedo ayudar en muchas cosas. Piense en mí, soy joven y tengo una hija’. En lo que le respondí, tu no pensaste en mí, también tengo una familia, lo que tú me hiciste no se le hace a ninguna mujer, menos a alguien inconsciente” añadió.

“En eso, entró otro carabinero y le pedí ayuda, le dije que me sacará porque este hombre me violó. Me miro raro y salió. Al rato llegó el Mayor y le consultó sobre los hechos. En lo que el carabinero le dice a su superior que ‘me dejé llevar, no sé qué me pasó’. En eso el Mayor me mira a mí y hace una señal y llegan 2 carabineros y se lo llevan”, señaló la mujer.

Después, según lo relatado por la víctima, “carabineros de desligó de mí, sin dar una explicación ni nada. Ni siquiera han ido a mi casa a preguntarme si estoy bien”, finalizó.